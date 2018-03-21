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|В Украине есть множество вакансий с зарплатой более 15 тыс грн, - Розенко
|21.03.2018 16:56
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По словам Розенко, средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже осеньюВице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине существуют тысячи вакансий с заработной платой в более 15 тыс грн.
Павел Розенко. Фото: Зеркало недели..
"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата на которые превышает 15 000 гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть довольно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда", - сказал Розенко в эфире "112 Украина", передает Правительственный портал.
Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, Правительство работает и над улучшением условий труда.
"Европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, но и в условиях, в которых работает работник. И здесь, непременно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению", - подчеркнул Павел Розенко.
Он также добавил, что средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тыс. грн уже в октябре-ноябре этого года.
Напомним, что зарплаты свыше 10 тыс. грн получают лишь 23,5% украинцев. Все остальные штатные работники - меньше.
Кроме того, 85% работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.