Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что обжаловала в суде решения парламента об исключении ее из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности 15 марта Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Савченко заявила, что обжаловала в суде постановление ВР об ее исключении с комитета. Однако заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. 15 марта Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.До голосования за исключение Савченко из комитета присутствующий в Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала провести террористический акт в здании украинского парламента.В этот же день Луценко направил в Верховную Раду представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Регламентный комитет рассмотрит его утром 22 марта.21 марта Савченко заявила, что подала иск в главный суд Украины с целью обжаловать решение ВР об исключении ее из состава комитета по нацбезопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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