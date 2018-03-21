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В Косово в здании парламента распылили слезоточивый газ
21.03.2018 17:04
В Косово в здании парламента распылили слезоточивый газ
Оппозиционеры пытались помешать утверждению соглашения о признании линии госграницы с Черногорией
В парламенте самопровозглашенной республики Косово оппозиционные депутаты распылили слезоточивый газ.
В Косово в здании парламента распылили слезоточивый газ Фото: facebook.com/akr.akr.946

Таким образом они пытались препятствовать принятию соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года.

Об этом сообщает KosovaPress.

Из-за инцидента в парламенте сделали десятиминутный перерыв. Как уточняет телерадиокомпания RTK, газ распылили депутаты радикального оппозиционного движения "Самоопределение".

Соглашение о демаркации границы было подписано в 2015 году, однако парламент Косово не ратифицировал его. Ратификация - ключевое условие получения безвизового режима с Евросоюзом. Это уже не первая попытка ратифицировать документ. Предыдущие попытки привели к столкновениям активистов с полицией.

Противники соглашения утверждают, что Черногории отойдет около 8 тысяч гектаров земли Косово.

Ранее европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия должна достичь соглашения о нормализации отношений с Косово, если хочет вступить в ЕС.

В январе Европейская комиссия представила проект стратегии ЕС в отношении стран Западных Балкан, который предусматривает членство Сербии и Черногории в Европейском союзе в 2025 году.

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