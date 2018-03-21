Оппозиционеры пытались помешать утверждению соглашения о признании линии госграницы с Черногорией

Таким образом они пытались препятствовать принятию соглашения о признании линии госграницы с Черногорией 2015 года.

Об этом сообщает KosovaPress .

Из-за инцидента в парламенте сделали десятиминутный перерыв. Как уточняет телерадиокомпания RTK, газ распылили депутаты радикального оппозиционного движения "Самоопределение".

Соглашение о демаркации границы было подписано в 2015 году, однако парламент Косово не ратифицировал его. Ратификация - ключевое условие получения безвизового режима с Евросоюзом. Это уже не первая попытка ратифицировать документ. Предыдущие попытки привели к столкновениям активистов с полицией. Противники соглашения утверждают, что Черногории отойдет около 8 тысяч гектаров земли Косово.

Ранее европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия должна достичь соглашения о нормализации отношений с Косово, если хочет вступить в ЕС.