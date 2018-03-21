Бывшего премьер-министра Николая Азарова допросят по видеосвязи в качестве свидетеля защиты по делу экс-президента Виктора Януковича. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Азарова могут допросить по делу Януковича Фото: Николай Азаров / Facebook Также в суде могут допросить по видеосвязи экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.Суд дал дозволение на допрос без привлечения каких-либо органов Российской Федерации. Допрос свидетелей может пройти 27-го, 28-го и 29 марта.18 марта адвокат Януковича сообщил, что Азаров просит допросить его в судебном заседании по делу Януковича.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта была допрошена свидетель со стороны защиты Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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