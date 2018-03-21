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Меркель: установление мира на Донбассе - одна из задач нового правительства Германии
21.03.2018 17:20
Меркель: установление мира на Донбассе - одна из задач нового правительства Германии
Незаконное нарушение Россией международно признанных границ чиновница назвала одним из огромных вызовов современности
Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в течение следующих 4 лет будет работа по установлению мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.
Меркель: установление мира на Донбассе - одна из задач нового правительства Германии Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду, сообщает "Укринформ".

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Также Меркель вспомнила в своей речи дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

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Напомним, 14 марта депутаты Бундестага четвертый раз выбрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.

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