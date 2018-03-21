Для создания сильнодействующего боевого отравляющего вещества типа "Новичка" довольно иметь университетское образование, необходимое оборудование и "химические элементы", отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ Игорь Кириллов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России считают, что для создания отравляющего вещества необходимо оборудование Фото: ЕРА Об этом сегодня в министерстве иностранных дел на брифинге для иностранных дипломатов заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ Игорь Кириллов, информирует "Интерфакс".По его мнению, для создания яда довольно иметь образование химического факультета университета, необходимое оборудование и "химические элементы".Кириллов отметил, что в книге Мирзаянова подробно описаны процессы синтеза "Новичка", который называют более чем в 10 раз сильнее других "именно со слов самого Мирзаянова".Мирзаянов эмигрировал из РФ в США в 1990-х годах после публикации его статьи о несоблюдении Россией международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием. Сейчас химик живет в Нью-Джерси.По его мнению, над улучшением формулы "Новичка", которым, по данным Великобритании, отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, в РФ работают и сегодня.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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