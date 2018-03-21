Чтобы избежать санкций Украина должна подписать многостороннее соглашение MLI

"ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто не ввел минимальные стандарты BEPS до конца года. Это означает, что украинский бизнес, который сейчас так сложно завоевывает европейские рынки, пользуясь соглашением об ассоциации, может оказаться в такой неудобной ситуации, когда к нему будут применяться ограничения из-за то, что страна оказалась в "оффшорном" списке, поскольку вовремя не выполнила минимальный стандарт BEPS" , - сказал министр, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, для этого Украина должна подписать многостороннее соглашение MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), которая направлена ​​на унификацию положений действующих соглашений об избежании двойного налогообложения без необходимости индивидуального просмотра самих сделок странами в двустороннем порядке и подписанное уже более 70 стран.

"MLI - это международное соглашение, следовательно я должен получить полномочия от президента на его подписание. Надеюсь, что их получу в ближайшее время" , - отметил Данилюк, объяснив, что документ должен быть ратифицирован Верховной Радой.

"Ратификацию нельзя откладывать на последний момент, поскольку если не успеем ратифицировать до конца года, попадем в черный список ЕС" , - еще раз отметил глава Минфина.

Вторым необходимым шагом, по его словам, является принятие закона о country by country report. "То есть корпорации будут подавать расширенную отчетность, которая отразит, где у компаний аккумулируются доходы, активы и где находятся" , - пояснил министр.

Данилюк уточнил, что Минфин завершает работу над законопроектом и подаст его в ВР в ближайшее время.