На Аллее славы в Голливуде появится звезда группы ’N Sync, популярной в конце 1990-х–2000-х годов. ’N Sync были популярны в конце 1990-х годов Фото: ’N Sync / Facebook Об этом сообщает Variety.Официальное открытие запланировано на 30 апреля 2018 года.Звезду разместят рядом с аналогичными знаками групп Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On The Block и New Edition.Группа ’N Sync была основана в Орландо в 1995 году. Коллектив восемь раз номинировался на премию "Грэмми".Участниками коллектива были Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун, Джейси Чейзес.Группа ’N Sync прекратила существование в 2002 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



