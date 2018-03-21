Дело касается назначения руководителя Департамента здравоохранения

Об этом говорится в решении суда от 16 марта, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Истец просит суд отменить распоряжение о назначении Валентины Гинзбург на должность директора Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета. В частности, из-за несогласованности этой кандидатуры с Министерством здравоохранения. Судебное заседание назначено на 23 апреля.

Как третьи стороны выступают Валентина Гинзбург и Минздрав.

Напомним, в октябре 2017 года председатель КГГА Виталий Кличко назначил директором Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург, которая выиграла конкурс на эту должность.

Гинзбург с марта 2017 года занимала должность заместителя начальника этого департамента и выполняла обязанности директора. Ей 53 года, она закончила Днепропетровский медицинский институт, позже училась также в Региональном институте государственного управления при президенте Украины. Является доктором медицинских наук.