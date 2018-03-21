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|Бьянка Балти показала растяжки на бедрах
|21.03.2018 18:09
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It’s my birthday!!! *Публикация от Bianca Balti (@biancabalti) 19 Мар 2018 в 7:48 PDT
Бьянка Балти родилась 19 марта 1984 года.Она сотрудничала с брендами Dolce & Gabbana, Christian Dior, Roberto Cavalli, Donna Karan, Valentino, Armani, Missoni, Paco Rabanne, Guerlain, Thierry Mugler.У модели есть две дочери: Матильда (2007) и Миа (2015).
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