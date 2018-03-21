Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Бьянка Балти показала растяжки на бедрах
21.03.2018 18:09
Итальянская модель Бьянка Балти не стала скрывать несовершенства кожи. Балти: Это мой день рождения! Фото: biancabalti / Instagram Фото модель обнародовала в Instagram."Это мой день рождения!" – написала она 19 марта.

It’s my birthday!!! *

Публикация от Bianca Balti (@biancabalti) 19 Мар 2018 в 7:48 PDT
Бьянка Балти родилась 19 марта 1984 года.Она сотрудничала с брендами Dolce & Gabbana, Christian Dior, Roberto Cavalli, Donna Karan, Valentino, Armani, Missoni, Paco Rabanne, Guerlain, Thierry Mugler.У модели есть две дочери: Матильда (2007) и Миа (2015).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить