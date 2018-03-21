Некоторые из них увеличили на 10 тыс грн

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, пишет " Общественное ".

Размер премии имени Чорновила за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тысяч до 20 тысяч гривен.

Премию Франко в сфере информационной деятельности - с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.

Премию имени Леси Украинки за произведения для детей - с 10 до 20 тысяч гривен.

Премию Максима Рыльского за перевод произведений на украинский язык - с 10 тысяч до 20 тысяч гривен.

Напомним, 9 марта Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.