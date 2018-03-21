35-летний житель Киевской области без лицензии, квалифицированного персонала и материально-технической базы наладил производство медицинского кислорода, заявили в прокуратуре. Бизнесмен делал технический кислород, который продавал в качестве медицинского Фото: Андрій Лисенко / Facebook "35-летний житель Киевской области, не имея соответствующей лицензии, материально-технической базы, квалифицированного персонала, а также условий по контролю за качеством лекарственных средств, наладил производство фальсифицированного медицинского кислорода для его дальнейшего сбыта в лечебные учреждения Киева и Киевской области", – рассказали в прокуратуре.Лысенко уточнил, что для легализации фальсификата организатор использовал документы лицензированного производителя кислорода.В январе 2018 года прокуратура вместе с СБУ и Нацполицией провела обыски в производственных помещениях, расположенных на территории Подольского района Киева, и изъяла вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность предпринимателя. Было конфисковано оборудование для производства фальсифицированного кислорода, 16 тонн субстанции для его изготовления и финансовая документация.Организатору нелегального бизнеса сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (изготовление и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств).Готовится ходатайство в суд об избрании предпринимателю меры пресечения. Устанавливаются его соучастники.Предпринимателю грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2015785728670457 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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