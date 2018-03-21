Кабмин подтвердил представление

Об этом говорится в ответе Кабинета Министров на запрос "Волынских новостей".

"На заседании Правительства 14 марта принято решение внести Президенту Украины представление о назначении Савченко А.И." , - говорится в тексте ответа.

Информация о том, что Савченко может сменить на этом посту Владимира Гунчика, появилась еще в декабре прошлого года. Сам Савченко также выразил готовность возглавить Волынскую ОГА.

Источник "Украинских новостей" сообщил, что Порошенко 23 марта посетит Луцк для представления нового губернатора Волынской области Савченко.

"В пятницу Президент планирует представить в Луцке нового председателя Волынской ОГА" , - сказал он.

60-летний Савченко в январе-ноябре 2017 года был первым заместителем председателя Киевской обладминистрации, в 2014-2016 годах - директором департамента экономической безопасности Национальной акционерной кампании "Нафтогаз Украины", в 2007-2010 годах - заместителем министра внутренних дел (Юрия Луценко).

Гунчик является волынским губернатором с 24 июля 2014 года. Весной 2014 года во время президентских выборов он руководил избирательным штабом Петра Порошенко на Волыни.