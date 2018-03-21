Оппозиция в парламенте Косово попыталась сорвать голосование по демаркации границ с Черногорией, которое даст возможность получить стране безвизовый режим с Евросоюзом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке После распыления газа депутатам пришлось покинуть зал заседаний Фото: ЕРА Утверждение соглашения по границе является основным условием для получения Косово безвизового режима с Евросоюзом. Однако оппозиция выступает против – по их мнению, таким образом Косово неправомерно отдаст Черногории около 8 тыс. гектаров своей территории.После распыления газа депутатам пришлось покинуть зал заседаний.Ряд европейских политиков уже осудил действия оппозиции. По их мнению, такой ситуации не может произойти в демократическом государстве.Республика Косово ранее входила в состав Югославии (позже Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании независимой республики, в результате в стране начались столкновения между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999 году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла под управление ООН.Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано в 110 странах мира. 83 государства, в том числе Сербия и Украина, отрицают статус республики. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление Косово в ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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