Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Это предусмотрено ст. 4 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».

«Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг. Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц», – говорится в сообщении.

В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» отмечается:

«В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины, необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением:

1.экстренной медицинской помощи;

2.первичной медицинской помощи;

3.вторичной (специализированной) медицинской помощи;

4.третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

5.паллиативной медицинской помощи;

6.медицинской реабилитации;

7.медицинской помощи детям до 16 лет;

8.медицинской помощи в связи с беременностью и родами».

В Министерстве отметили, что медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.

Напомним, с 1 апреля попасть к специалисту узкого профиля можно будет только с направлением от терапевта, с которым заключен договор.

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