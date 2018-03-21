В 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов

Как оказалось - переводы работников значительно больше, чем считалось ранее, пишет "Экономическая правда" .

В 2015-2017 годах оценки объема платежей из основных стран-партнеров оказались заниженными из-за ряда факторов. К такому выводу пришли в Нацбанке после того как регулятор получил возможность осуществить более точные оценки объема частных денежных переводов в Украину благодаря появлению новых данных о трудовой миграции из Украины на основе опроса Государственной службы статистики, а также по объемам частных денежных переводов в Украину, оцененных центральными банками Польши и РФ.

Например, если по предварительным оценкам НБУ объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам составил 1,35 млрд долларов в 2017 году, то по последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была выше более чем в два раза - 3,123 млрд долларов.

На основе обновленной методики Национальный банк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года.

Как следствие, их оценки увеличены:

в 2015 году - на 1,8 млрд долларов до 7 млрд долларов,

в 2016 году - на 2,1 млрд долларов до 7,5 млрд долларов,

в 2017 году - на 2 млрд долларов до 9,3 млрд долларов.

Соответственно, это привело к улучшению сальдо текущего счета платежного баланса:

в 2015 году - с дефицита в размере 0,2% ВВП до профицита в размере 1,8% ВВП,

в 2016 году - размер дефицита с 3,7% ВВП до 1,4% ВВП,

в 2017 году - размер дефицита с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

Таким образом можно констатировать, что денежные переводы мигрантов имеют гораздо больший эффект для стабильности национальной валюты чем прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году были только на уровне 1,8 млрд долларов.

Напомним, что объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году почти в полтора раза.