Местные жители, коллеги и активисты на коленях проводили в последний путь исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, который погиб 18 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тело Волошина отвезут в Одессу для кремации Фото: novosti-n.org На церемонии присутствовали коллеги, военнослужащие, активисты и местные жители. Кроме того, попрощаться с Волошиным пришли представители местной власти.В зале был выставлен почетный караул.Собравшиеся провожали Волошина в последний путь, стоя на коленях.Тело погибшего отвезут в Одессу для кремации, после чего его прах отправят на родину, в Луганскую область.Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.2 марта издание "НикВести" сообщило, что Волошин по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко разорвал договор с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о "суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Следствие рассматривает пять версий гибели Волошина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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