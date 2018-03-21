Общий объем рынка азартных игр, который скрывается за темными окнами уличных «государственных лотерей», его участники оценивают от 30 до 100 миллиардов грн

СергійРужинський

Суть дела

В 2009 году после ужасного пожара в салоне игровых автоматов, в результате которого погибли 10 человек, по инициативе премьер-министра Юлии Тимошенко парламент принял Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», запретив любые азартные игры. Согласно этому закону, игорный бизнес - это деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера.

После принятия упомянутого закона единственным легальным видом азартных игр остались лотереи. И именно под зонтик лотерей убеждали запрещены формально игровые автоматы, виртуальные казино и букмекеры.

В 2012 году Верховная Рада приняла Закон «О государственных лотереях в Украине», который определял правила игры на этом рынке. Государственные лицензии получили четыре компании: «М.С.Л.». (Молодьспортлото), «Патриот», «УНЛ» (Украинская национальная лотерея) и Ощадбанк. Последний, несмотря на получение лицензии, ее так и не воспользовался.

В первом квартале 2014 года действие лицензий закончилось. Однако лотерейщики продолжили работать, воспользовавшись тем, что при отсутствии нормативно-правовых актов, необходимых для получения лицензий, операторы могут продолжать работу до утверждения новых.

В 2016 году СНБО наложила санкции против двух операторов лотерей - «М.С.Л.» и «Патриот» через российскую «прописку» их владельцев. Впрочем, несмотря на запрет обе компании продолжают работать.

В мае 2017 года Министерство финансов подготовило новые условия лицензирования компаний. Среди них - наличие 10-летнего опыта работы на украинском рынке и отсутствие санкций. Таким образом монополистом на рынке лотерей должна остаться компания «УНЛ», ведь против операторов «Патриот» и «М.С.Л.» минимум до 28 апреля 2018 еще будут действовать санкции, а новые операторы появиться не смогут. Однако из-за позиции Антимонопольного комитета (АМКУ) решение еще не принято.

Цена вопроса

Общий объем рынка азартных игр, который скрывается за темными окнами уличных «государственных лотерей», его участники оценивают от 30 до 100 миллиардов грн. Именно столько украинцы ежегодно несут лотерейщикам, букмекерам и виртуальным казино.

Всего в стране работает около 45 тысяч салонов лотерей. В среднем каждый из них приносит своим владельцам 200 тысяч грн дохода ежемесячно. Из этих средств «лотерейщики», по словам собеседников iPress.ua, якобы платят по 1200 долларов за каждый заведение своим «крышам» в МВД и СБУ.

При этом государству от этих гигантских объемов достаются жалкие крохи: в 2013 году лотерейными заплатили в виде налогов 321 млн грн, в 2014 - 319 млн грн, в 2015 - 26,5 млн грн, в 2016 - 64,2 млн грн.

Заинтересованные стороны

Потенциальный монополист - компания «УНЛ» (лотереи «Кено», «Супер лото», «Лото тройка») - имеет наиболее мощные лоббистские возможности в системе власти.

Владелец «УНЛ» - кипрская компания Efamiando Holdings. В 2016 году ее формальным собственником стал скромный тренер по велоспорту Тернопольской спортивной школы Роман Зенья. В СМИ была информация, что Зенья стал владельцем компании после обысков там СБУ . По данным издания «Цензор», реальными владельцами компании являются народные депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий, экс-глава АП Борис Ложкин и прежний председатель ФГИУ Игорь Билоус. Борис Ложкин свою причастность к компании отрицает.

Отметим, что Александр Третьяков является заместителем председателя фракции БПП и лидером одной из групп внутри партии, ориентированной на Юрия Луценко. Он - один из так называемых «дорогих друзей» Виктора Ющенко - группы политиков-бизнесменов, к которым в свое время причисляли и Петра Порошенко.

Глеб Загорий - соучредитель фармацевтической компании «Дарница». В сентябре 2016 года, когда Юрия Луценко обвинили в том, что его семья через подставных лиц владеет дорогой недвижимостью в центре столицы, именно Загорий выкупил приписываемую Луценко недвижимость.

Логично, что Министерство финансов оказалось наиболее чувствительным к интересам компании, за которой стоят люди, близкие к президенту и генеральному прокурору.

Второй по величине является компания «М.С.Л.» ( «Лото-Забава», «Спортпрогноз», «Кто там»). Крупнейшим акционером компании является кипрская Evolot limited, которая в свою очередь связана с российской «Альфа Групп». Именно из-за своих российских владельцев «М.С.Л.» попала в 2015 году под санкции СНБО. По информации "Украинской правды", не публично имеет долю в компании влиятельный народный депутат, глава группы «Возрождение» Виталий Хомутынник.

Третий игрок рынка - компания «Патриот», 100% акций которой принадлежит кипрской Cehriba Investments Limited, ранее входившая в инвестиционный холдинг Finstar российского олигарха Олега Бойко. После введения санкций СНБО по компании, в 2015 году у нее сменился собственник. Им стал прежний глава правления Ощадбанка Александр Морозов, еще один «дорогой друг» Виктора Ющенко.

«М.С.Л.» и «Патриот» нашли себе защитника в лице государственного уполномоченного АМКУ Агии Загребельского , которая занимается в Антимонопольном комитете вопросами лотерей. Загребельского активно критикует условия Минфина, а также потенциальную монополию имени Третьякова-Загория-Ложкина.

Александр Третьяков - один из руководителей фракции БПП

Противостояние между лоббистами «лотерейщиков» достигло апогея 16 февраля этого года, когда первый вице-премьер Степан Кубив грубо выгнал Загребельского с заседания правительственного комитета , на котором обсуждались условия Минфина относительно лицензирования лотерей. Загребельского также заявила об угрозах, поступающих ей, а под зданием комитета даже собирались импровизированные митинги, обвинили Загребельского и АМКУ целом в работе на Кремль. Параллельно давление российских лотерейщиков продолжили «Национальные дружины», которые уже длительное время атакуют салоны «М.С.Л.».

22 февраля Агия Загребельского заявила, что СБУ планирует провести обыски у нее дома и на рабочем месте, чтобы не допустить ее участия в заседании АМКУ. Впрочем, обысков не было и в этот же день АМКУ таки утвердил свои критические замечания к проекту Минфина. Министр финансов Александр Данилюк уже заявил, что его ведомство уже подготовило новые лицензионные условия. И надеется получить в этом году 1,9 млрд грн от выдачи лотерейных лицензий.

В ответ Третьяков и начал массированную рекламную кампанию в СМИ. И мобилизовав в свою поддержку БПП и Кабинет министров.

Что делать?