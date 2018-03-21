Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за набег на
сотрудника полиции в Грозном. ИГИЛ взяло на себя ответственность за
набег на полицейского в Чечне Фото: ЕРА . Об этом 20 марта
агентство "РИА Новости" сообщило, что в Чечне было совершено
вооруженное набег на сотрудника полиции. Нападавший был
убит.Получил ранения сотрудник отделения полиции №4 УМВД России по
Грозному.18 февраля в Дагестане неизвестный открыл
огонь по толпе празднующих Масленицу, убив четырех человек и
ранив еще четырех. Ответным огнем нападавший был уничтожен.
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за набег.
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