Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 лиц, Национальной гвардии Украины - 4000 человек" , - отмечается в сообщении.