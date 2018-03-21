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|21.03.2018 18:57
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Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человекКабмин одобрил распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-мая 2018 года".
Фото: tyachivnews.in.ua
Об этом сообщает Правительственный портал.
"В апреле-мае 2018 года в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 лиц, Национальной гвардии Украины - 4000 человек", - отмечается в сообщении.
Напомним, по результатам призывной кампании "Осень-2017", было призвано и направлено в войска в целом 12 460 человек.
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