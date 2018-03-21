Часть правоохранителей, которых финансирует государство, занимается выбиванием денег из бизнеса, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Данилюк: Значительная часть правоохранителей никакого отношения к войне не имеет Фото: minfin.gov.ua "Некоторые расходы, особенно на правоохранительные органы, неадекватно завышены для нашей страны. Такая роль силовых органов не является адекватной для демократической страны. Следует сокращать и их численность, и финансирование. Это один из источников для покрытия прогнозируемых бюджетных рисков", – сказал он.По мнению министра, сделать это будет непросто."Сразу же начнут раздаваться манипуляции: война, нужен большой силовой блок. Хотя я убежден: значительная часть правоохранителей никакого отношения к войне не имеет – занимается другими вещами, в частности – выбиванием денег из бизнеса", – заявил Данилюк.В госбюджете на 2018 год для Министерства внутренних дел предусмотрено 65,99 млрд грн, для Службы безопасности Украины – 8,15 млрд грн, для Генеральной прокуратуры – 7,17 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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