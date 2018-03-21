Восстановление территориальной целостности Украины является одним из приоритетов правительства Германии на международной арене, заявила канцлер Ангела Меркель. Меркель: Нарушение международно признанных границ Россией является одним из вызовов современности Фото: ЕРА "Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", – отметила Меркель. Она подчеркнула, что нарушение международно признанных границ Россией является одним из "огромных вызовов современности", и добавила, что сила Европы в единстве.Говоря об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, немецкий канцлер заявил, что "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны. Однако "все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в формате трехсторонней контактной группе в Минске с участием Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На встречах также присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".Переговоры также идут в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений. Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен.Кроме того, переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе ведут специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков. Они встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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