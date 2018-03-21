Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за набег на
сотрудника полиции в Грозном. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке ИГИЛ взял на себя ответственность за набег на
полицейского в Чечне Фото: ЕРА . Об этом 20 марта агентство
"РИА Новости" сообщило, что в Чечне было совершено вооруженное
набег на сотрудника полиции. Нападавший был убит.Получил ранения
сотрудник отделения полиции №4 УМВД России по Грозному.18 февраля
в Дагестане неизвестный открыл огонь по толпе празднующих
Масленицу, убив четырех человек и ранив еще четырех. Ответным огнем
нападавший был уничтожен. Террористы ИГИЛ взяли на себя
ответственность за набег.
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