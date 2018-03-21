Мэр российского Екатеренбурга считает, что законопроект об отмене прямых выборов мэра в городе направлен конкретно против него. Ройзман считает, что уже 3 апреля законопроет будет принят Фото: Евгений Ройзман / Facebook Он утверждает, что уже 3 апреля законопроект будет принят, а 15 апреля вступит в силу.Кто именно будет вносить документ, неизвестно, но это будет "кто-то из депутатов, близких к губернатору" области Евгению Куйвашеву , чтобы "еще укрепить вертикаль власти". Ройзман считает, что законопроект направлен конкретно против него.По его словам, депутаты хотят выбирать мэра "из себя или людей, предложенных комиссией, которая будет состоять немного из городских чиновников, немного — из членов губернаторской администрации".Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года, его полномочие действую до окончание строка. Новые выборы должны состоятся в сентябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки будет ройзман законопроект что апреля Теги: мир