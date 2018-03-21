Ведущая "Радио СВ" на Камчатке Росина Буданс по поводу результатов выборов президента России заявила, что народ проголосовал за "стабильно отстойную жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Росина Буданс: У меня все чаще складывается чувство, что я живу в стране, где 74% граждан – это приматы Фото: Росина Буданс / Facebook "Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами", – заявила радиоведущая.Буданс также сообщила о фальсификации выборов на Камчатке."У меня в последнее время все чаще складывается чувство, что я живу в стране, где 74% граждан – это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" – отметила она.20 марта Буданс отстранили от эфира, пишет Lenta.ru. По словам радиоведущей, этому предшествовали "звонки из правительства".Генеральный директор "Радио СВ" Виталий Ким заявил, что никакого давления не было и Буданс не будет работать в эфире до выяснения всех обстоятельств."Это внутреннее дело редакции. Никаких звонков из правительства не было", – подчеркнул он.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.По данным Центральной избирательной комиссии РФ, за Путина проголосовали 76,66% россиян, и он стал президентом в первом туре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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