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В РФ отстранили ведущую, передавшую в эфире привет тем, кто делал "сказочно красивые вбросы" на выборах президента
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21.03.2018 19:36
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Ведущая "Радио СВ" на Камчатке Росина Буданс по поводу результатов
выборов президента России заявила, что народ проголосовал за
"стабильно отстойную жизнь в стране, полной энергетических и других
ресурсов". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Росина Буданс: У меня все чаще складывается чувство, что я
живу в стране, где 74% граждан – это приматы Фото: Росина Буданс /
Facebook "Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на
избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка
сегодня радостно празднует. Стабильность. Так, кажется, вы это
называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной
энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе
замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды
не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий
едва сводят концы с концами", – заявила радиоведущая.Буданс
также сообщила о фальсификации выборов на Камчатке."У меня в
последнее время все чаще складывается чувство, что я живу в стране,
где 74% граждан – это приматы. Отдельный привет, кстати, тем,
кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в
избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья,
стабильно?" – отметила она.20 марта Буданс отстранили от
эфира, пишет Lenta.ru. По словам радиоведущей, этому предшествовали
"звонки из правительства".Генеральный директор "Радио СВ" Виталий
Ким заявил, что никакого давления не было и Буданс не будет
работать в эфире до выяснения всех обстоятельств."Это внутреннее
дело редакции. Никаких звонков из правительства не было", –
подчеркнул он.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.По данным Центральной избирательной
комиссии РФ, за Путина проголосовали 76,66% россиян, и он стал
президентом в первом туре.
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