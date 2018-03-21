От нервно-паралитических средств из серии "Новичок" нет антидода, заявил прежний научный сотрудник Вольского филиала государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии Владимир Углев, который занимался разработкой препарата. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери Фото: ЕРА Вольский филиал ГОСНИИОХТ – институт, в котором с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ. Углев был одним из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием "Новичок". Он ушел из института в 1994 году, сейчас находится на пенсии.Ученый рассказал, что в ходе разработки были созданы четыре вещества: A-1972, B-1976 и C-1976 и D-1980. Она названы по году создания и относятся к группе так называемых "Новичков". "Если Скрипаль и его дочь получили дозу, близкую к летальной, от B-1976, C-1976, или D-1980, то, скорее только, повторят судьбу предыдущих жертв. Антидота для этих веществ нет. С долей вероятности близкой к 100% могу сказать, что как только отца и дочь Скрипалей отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут, хотя собственно они и сейчас-то живы условно", – заявил Углев.Отвечая на вопрос, каким образом исполнитель покушения мог отравить Скрипаля и его дочь, не подвергая себя опасности, ученый отметил, что в защите исполнитель и не нуждался."Вещество для перевозки должно было быть упаковано в удобную для боевого применения тару, в которой, скорее только, оно находилось на каком-то носителе (вата, порошок, готовые поражающие элементы), все наружные поверхности тары должны были быть хорошо обработаны дегазирующим раствором и промыты растворителем. Так что исполнитель теракта не нуждался в защите", – подчеркнул Углев.По его мнению, Россия требует от Великобритании прислать образец крови жертв для того, чтобы установить, кто и где сделал именно эту партию вещества. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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