В "Газпроме" заявили о нарушении Украиной межправительственного соглашения 1998 года о защите инвестиций. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Газпром" готовит новый иск против Украины Фото: ЕРА Арест своих активов в Украине в компании считают попыткой незаконного изъятия ее имущества под предлогом исполнения вынесенного в 2016 году Антимонопольным комитетом Украины решения. "Газпром" не признает правомерность этого штрафа и считает, что таким образом Украина нарушила свои обязательства по межправительственному соглашению 1998 года.Российская компания уже направила Украине уведомление о нарушении обязательств по защите инвестиций и намерена обратиться в арбитраж.20 марта Украина конфисковала 100 млн грн в рамках исполнения решения Антимонопольного комитета о штрафе, наложенном на российскую компанию "Газпром". Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. "Газпром" пытался оспорить это решение, но оно было несколько раз подтверждено украинскими судами.22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.16 мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского монополиста на решение Киевского апелляционного хозсуда."Газпром" подал кассационную жалобу в высший Суд Украины, который 13 сентября 2017 года отказался принять ее к рассмотрению.13 марта 2018 года российской компании отказали в жалобе на механизм исполнения судебного решения.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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