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|"Недостойно так выступать на заседании Совета Федерации". Матери Собчак не дали высказаться о плагиате Мединского
|21.03.2018 20:00
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Сенатор Нарусова, мать Ксении Собчак, раскритиковала Мединского на заседании Совфеда. Но Матвиенко отключила ей микрофон на полуслове pic.twitter.com/1i8Czs0a8m— RTVI (@RTVi) 21 марта 2018 г.
"Московский комсомолец" пишет, что Мединский не ответил на реплику Нарусовой.25 апреля 2016 года знаток российского сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки России заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. В заявлении Бабицкого, которое подписали также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, говорится, что диссертацию Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв." "нельзя считать историческим исследованием", так как текст "пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета". Отмечается, что работа министра культуры "может быть признана чем угодно, но только не научным исследованием".2 октября 2016 года протодиакон РПЦ Андрей Кураев назвал Мединского "великим историком и манипулятором", обнаружив в его докторской диссертации по истории ошибки. Он отметил, что эти ошибки свидетельствуют о незнании министром не только протестантизма, но и православной культуры.5 октября Мединский назвал сомневающихся в подвиге панфиловцев "кончеными мразями", даже если эта история выдуманная, потому что она является символом подвига народа в Великой Отечественной войне и "святой легендой".В октябре 2017 года министр культуры РФ признал, что мог допустить ошибки.2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии при минобразования РФ рекомендовал лишить Мединского ученой степени.20 октября президиум ВАК не поддержал эту инициативу. Этого не стало делать и министерство образования РФ.
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