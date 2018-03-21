Мэр российского Екатеринбурга считает, что законопроект об отмене прямых выборов мэра в городе направлен конкретно против него. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ройзман считает, что уже 3 апреля законопроект будет принят Фото: Евгений Ройзман / Facebook Он утверждает, что уже 3 апреля законопроект будет принят, а 15 апреля вступит в силу.Кто именно будет вносить документ, неизвестно, но это будет "кто-то из депутатов, близких к губернатору" области Евгению Куйвашеву , чтобы "еще укрепить вертикаль власти". Ройзман считает, что законопроект направлен конкретно против него.По его словам, депутаты хотят выбирать мэра "из себя или людей, предложенных комиссией, которая будет состоять немного из городских чиновников, немного — из членов губернаторской администрации".Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года, его полномочия действуют до окончания срока. Новые выборы должны состояться в сентябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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