Сводка Новостей
- ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлины на сталь и алюминий
- Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" после демонстрации в эфире карты Украины без Крыма
- В Василькове на взятке в $10 тыс задержали главного архитектора
- РБК отзывает своих журналистов из Госдумы после оправдания Слуцкого
- "Свободовцы" ворвались в одесский отель, чтобы "вернуть его горожанам"
|В зоне АТО день прошел без обстрелов
|21.03.2018 20:09
|
Ситуация находится под контролем украинских защитниковВ первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался.
Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo
По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный.
Поделитесь статьей с друзьями