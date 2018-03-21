В зоне АТО день прошел без обстрелов Ситуация находится под контролем украинских защитников В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками НВФ придерживался. Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО. "Ситуация находится под контролем украинских защитников. Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня" , - говорится в сообщении. Напомним, 19 марта во время обстрела в зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный. Под Песками украинский военный получил ранения

Сутки в АТО: боевики вновь нарушили перемирие Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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