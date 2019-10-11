Сводка Новостей
- Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире
- Порошенко тоже отважился на вопрос Зеленскому: где заработная плата учителям пол 4000 долларов? Видео
- Президент получает медицинскую помощь, но продолжает пресс-марафон
- Моя миссия - прекратить войну. Зеленский
- Зеленский проводит пресс-конференцию в заведении партнера Галантерника, с которым Богдан гулял на свадьбе в Сен-Тропе
|Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире
|11.10.2019 08:23
|
Юрист Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом правозащитник написал в своем Telegram-канале.
Юрист отметил, что хочет поговорить с Порошенко о его уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия.
Напомним, допрос на полиграфе пятого президента Украины Петра Порошенко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз был запланирован на вторник, 1 октября.
При этом в учреждении не могли сказать наверняка, придет ли Порошенко на соответствующее исследование. В свою очередь, Порошенко заявлял, что готов ответить на вопрос ГБР на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.
Стоит отметить, что Петр Порошенко часто игнорировал допросы в ГБР. При этом оказалось, что он все-таки поговорил со следователями НАБУ.