 Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире
11.10.2019 08:23

Юрист Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом правозащитник написал в своем Telegram-канале.

Портнов - так Портнов: Порошенко назвали "на дуэль" в прямом эфире

"Петр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами", - заявил Андрей Портнов.

Юрист отметил, что хочет поговорить с Порошенко о его уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия.

 

"Поставим точки в накопившихся вопросах.

 

Жду Вашего решения", - резюмировал свой вызов Портнов.

Напомним,  допрос на полиграфе пятого президента Украины Петра Порошенко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз был запланирован на вторник, 1 октября.

При этом в учреждении не могли сказать наверняка, придет ли Порошенко на соответствующее исследование. В свою очередь, Порошенко заявлял, что готов ответить на вопрос ГБР на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.

Стоит отметить, что Петр Порошенко часто игнорировал допросы в ГБР. При этом оказалось, что он все-таки поговорил со следователями НАБУ.

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