Представители партии "Свобода" в Одессе заявили о намерении вернуть
в собственность города гостиницу "Большая Московская" на
Дерибасовской. Активисты вывесили на балконе третьего этажа плакат
"Відкрито для людей" Фото: dumskaya.net По данным издания, "Большая
Московская" принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану.Заместитель
главы областной организации партии "Свобода" Константин Василец
заявил, что активисты намерены вернуть отель в собственность города
и сделать его доступным для всех желающих.Он также добавил, что в
отеле сопротивление свободовцам никто не оказывал:"Мы просто зашли,
штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему
исторических памятников, которыми владеет Тарпан и которые
разрушаются... В конечном итоге, мы хотим, чтобы "Большая
Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в
гостиницу будет свободным", – подчеркнул Василец.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира