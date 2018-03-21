По мнению Президента, вместе с Украиной Альянс стал бы более мощным и эффективным

Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt , которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса" , - сказал Порошенко.

По мнению Президента, вместе с Украиной Альянс "стал бы более мощным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России" .

Глава государства напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль. На данный момент более 10 тыс. человек были убиты в конфликте.

После аннексии Крыма Москвой 18 марта 2014 года Порошенко сказал следующее:

"Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для глобальной системы безопасности не существует альтернативы сильнее НАТО" .

Порошенко также подчеркнул, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и Евросоюза.

"Украинское правительство выделяет "до шести процентов ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО" , - подчеркнул Президент.