Сводка Новостей
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|"Чистим госаппарат". Луценко сообщил о задержании на взятке главного архитектора Василькова
|21.03.2018 20:24
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https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/902614049937771
За что чиновники требовали взятку, генпрокурор не сообщил.
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