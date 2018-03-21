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|В ЕС решили обеспечить бесплатный интернет в публичных местах
|21.03.2018 20:25
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Программа предусматривает предоставление 120 миллионов евро на установку оборудования для бесплатного Wi-FiЕвропейская комиссия решила обеспечить доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии.
В мае 2018 года Wi-Fi сигналом будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, программой WiFi4EU предлагается предоставление 15 тысяч евро для муниципалитетов для создания точек доступа Wi-Fi, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу комиссии.
Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, инициатива WiFi4EU направлена на вступление "каждого европейского села и каждого города с бесплатным беспроводным доступом в Интернет до 2020 года".
Комиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль добавила, что инициатива WiFi4EU предоставит тысячам европейцев бесплатный доступ к интернету в общественных местах в ЕС.
Программа предусматривает предоставление 120 миллионов евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi в 8000 муниципалитетах во всех государствах-членах, а также в Норвегии и Исландии до 2020 года.
Напомним, что англиканские церкви в Великобритании позволили правительству устанавливать на верхушках своих зданий оборудование для улучшения мобильной связи и интернета.