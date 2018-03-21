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|Захарова о слухах об отставке Лаврова: Похоже на какую-то подброшенную дезу
|21.03.2018 20:32
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https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216224722840445
Сегодня RTVI со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ сообщило, что Лавров не войдет в состав нового правительства, которое сформирует после выборов президент РФ Владимир Путин. Лавров, согласно полученной информации, может занять одну из почетных должностей, например, в Совете безопасности России.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает эту информацию спекуляцией.Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. До этого с 1994-го он был постоянным представителем России в ООН.
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