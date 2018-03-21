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|ВВС: Власти Украины заключали договор с Cambridge Analytica относительно Донбасса
|21.03.2018 20:33
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Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в КиевеВ США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. В этом деле фигурирует и Украина.
Фото:112.ua
Об этом сообщает ВВС.
Журналисты канала Channel 4 нашли историю о сотрудничестве материнской компании Cambridge Analytica - SCL и Украины.
Украинская власть якобы заключила соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль украинской власти оккупированного Донецка.
Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.
Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.
Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения на неподконтрольной территории Донецкой области.
"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.
Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.
Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
За последние дни акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $ 6 млрд.