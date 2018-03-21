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ВВС: Власти Украины заключали договор с Cambridge Analytica относительно Донбасса
21.03.2018 20:33
ВВС: Власти Украины заключали договор с Cambridge Analytica относительно Донбасса
Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве
В США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. В этом деле фигурирует и Украина.
ВВС: Власти Украины заключали договор с Cambridge Analytica относительно Донбасса Фото:112.ua

Об этом сообщает ВВС.

Журналисты канала Channel 4 нашли историю о сотрудничестве материнской компании Cambridge Analytica - SCL и Украины.

Украинская власть якобы заключила соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль украинской власти оккупированного Донецка.

Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.

Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.

Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения на неподконтрольной территории Донецкой области.

"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.

Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.

Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

За последние дни акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $ 6 млрд.

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