Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве

Об этом сообщает ВВС.

Журналисты канала Channel 4 нашли историю о сотрудничестве материнской компании Cambridge Analytica - SCL и Украины.

Украинская власть якобы заключила соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль украинской власти оккупированного Донецка.

Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была очень низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.

Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.

Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения на неподконтрольной территории Донецкой области.

"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.

Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.

Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.