После операции на ноге пенсионера Василия Мысника, которого сбила
полицейская машина из президентского кортежа, ожидает еще одно
хирургическое вмешательство. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке ДТП случилось 6 марта Фото: Сергей Орлов /
Facebook Хирургическое вмешательство было на ноге.Пострадавшего
ожидает еще одна операция.Мысник по-прежнему находится в
реанимации, его состояние оценивают как стабильное.6 марта на
пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло
ДТП – полицейская машина из сопровождения кортежа президента
Петра Порошенко сбила пенсионера. Автомобиль – участник
ДТП остался на месте происшествия, а кортеж президента продолжил
движение. Пожилой мужчина шел на запрещающий сигнал.Пресс-секретарь
главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко
поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.Министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков утверждал, что пострадавший, придя в себя,
признал, что нарушал правила дорожного движения.
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