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|РБК отзывает своих журналистов из Госдумы после оправдания Слуцкого
|21.03.2018 20:48
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https://www.facebook.com/liza.golikova/posts/1640629609348474
О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения".
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