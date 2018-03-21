Начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции погорел на взятке в 300 тыс грн

"Прокуратурой АРК вместе с СБУ задержано при получении 300 тысяч гривен начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города" , - написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Генпрокурор отметил, что за этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.