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В Василькове на взятке в $10 тыс задержали главного архитектора
21.03.2018 20:48
В Василькове на взятке в $10 тыс задержали главного архитектора
Начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции погорел на взятке в 300 тыс грн
В Василькове Киевской области задержали главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции при получении взяток.
В Василькове на взятке в тыс задержали главного архитектора Фото: depositphotos

"Прокуратурой АРК вместе с СБУ задержано при получении 300 тысяч гривен начальника отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города", - написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Генпрокурор отметил, что за этот год судами уже осужден 201 обнаруженный ГПУ, МВД и СБУ коррупционер.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в получении 500 долларов взятки через посредника-адвоката.

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