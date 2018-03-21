16 марта в программе "Холостяк" на телеканале СТБ зрители увидели карту Украины без Крыма. В пресс-службе телеканала сообщили, что виновного уже уволили. Ошибку оперативно исправили Фото: телеканал СТБ / Facebook "Телеканал СТБ завершил служебное расследование по недопустимому инциденту с картой Украины, на которой не было полуострова Крым (выпуск проекта "Холостяк" от 16.03.2018). По его результатам выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно – международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлемой для национального медиа", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/TVchannelSTB/posts/1826120137411918 Так, работающий над иконографикой режиссер монтажа "полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которого противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".Потому с сегодняшнего дня телеканал прекращает сотрудничество с ним.Кроме того, СТБ принес свои извинения за ошибку."Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым – это Украина!", – сообщили в пресс-службе. На СТБ добавили, что не снимают с себя ответственности за эту ситуацию и приносят извинения зрителям. Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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