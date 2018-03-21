Сводка Новостей
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|Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" после демонстрации в эфире карты Украины без Крыма
|21.03.2018 21:04
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https://www.facebook.com/TVchannelSTB/posts/1826120137411918
Так, работающий над иконографикой режиссер монтажа "полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которого противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".Потому с сегодняшнего дня телеканал прекращает сотрудничество с ним.Кроме того, СТБ принес свои извинения за ошибку."Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым – это Украина!", – сообщили в пресс-службе. На СТБ добавили, что не снимают с себя ответственности за эту ситуацию и приносят извинения зрителям. Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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