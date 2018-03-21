Президент США Дональд Трамп считает, что текущая ситуация несправедлива в отношении американских фермеров и производителей

По итогам встречи Мальмстрем и Росса, которая состоялась вчера, 20 марта, в Вашингтоне, было сделано совместное заявление, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы согласились немедленно начать процесс обсуждения с президентом (США) Трампом и администрацией Трампа вопросов торговли, представляющих общий интерес, включая сталь и алюминий, с тем, чтобы найти взаимоприемлемый результат как можно скорее" , - говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключение для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканской соглашения о свободной торговле (NAFTA). Решение вступает в силу 23 марта. При этом Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В ЕС заявили, что начинают процесс, который станет первым шагом в борьбе с американскими пошлинами на европейскую сталь и алюминий.