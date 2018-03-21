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|Сытник опроверг информацию о прослушивании Холодницкого
|21.03.2018 21:12
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По его словам, эта информация является искаженнойДиректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Фото: из свободных источников
Об этом он сказал во время круглого стола в среду в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".
Как удалось выяснить "Украинской правде", более месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.
По какой именно статье было открыто производство и взято санкцию суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.
Однако от собеседников в ГПУ изданию стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк.
Гуцуляка называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для власти вопросами.
Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.
В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к физическому столкновению между работниками двух силовых структур.
Напомним, накануне в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания.