Российский поэт, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков попал в базу "Миротворца" после выступления в ресторане Simfero в крымском Симферополе. 17 марта Слепаков выступил в аннексированном Крыму Скриншот: Семен Слепаков / YouTube "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.17 марта 2018 года Слепаков выступил на открытии ресторана Simfero в городе Симферополе.По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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