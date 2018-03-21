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Фантастический роман просто отдыхает – Сытник об информации о прослушке Холодницкого
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21.03.2018 21:43
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
заявил, что не допустит вмешательства "кого-то из власти" в работу
НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. О
прослушивании кабинета главы САП Назара Холодницкого сообщали СМИ.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Холодницкого
якобы прослушивали через "жучок" на аквариуме Фото: Назар
Холодницький / Facebook "К сожалению, специфика медийного
пространства в Украине такова, что не имея никакого комментария от
уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря,
вымышленный роман просто отдыхает", – сказал он.По словам
Сытника, журналисты могут спросить у самого Холодницкого, что "он
там нашел, в своем кабинете".Глава НАБУ заявил, что не допустит
влияния "кого-то из власти" на происходящее в НАБУ и САП.Сегодня
"Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах
сообщила, что правоохранители несколько недель прослушивали кабинет
Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола
прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого
сообщали "Українські новини". По данным
агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До
23 марта прокурор будет находиться в командировке в
Брюсселе.Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.
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