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Смерть летчика Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства
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21.03.2018 21:51
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Уголовное производство по факту смерти и.о. руководителя
Николаевского аэропорта Владислава Волошина открыли после
информации, "полученной путем мониторинга СМИ". У полиции было пять
версий Фото: Патрульна поліція Сумської області / Facebook
"Учитывая информацию, полученную путем мониторинга СМИ, следователи
уже внесли в Единый список досудебных расследований информацию об
открытии уголовного производства по ст. 120 Уголовного кодекса
Украины – "Доведение до самоубийства", – сказал
он.Следствие рассматривало пять версий
гибели Волошина.И.о. директора коммунального предприятия
"Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в
январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого
аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался
спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.2 марта
издание "НикВести" сообщило, что Волошин по
поручению председателя Николаевской областной государственной
администрации Алексея Савченко разорвал договор с киевской
компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания
аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной
переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей
Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в
аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать
договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о
"суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал
самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную
переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП
"Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на
предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".
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