Уголовное производство по факту смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина открыли после информации, "полученной путем мониторинга СМИ". У полиции было пять версий Фото: Патрульна поліція Сумської області / Facebook "Учитывая информацию, полученную путем мониторинга СМИ, следователи уже внесли в Единый список досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ст. 120 Уголовного кодекса Украины – "Доведение до самоубийства", – сказал он.Следствие рассматривало пять версий гибели Волошина.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.2 марта издание "НикВести" сообщило, что Волошин по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко разорвал договор с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о "суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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