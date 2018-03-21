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|Семен Слепаков попал в базу "Миротворца"
|21.03.2018 21:52
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Его обвиняют в нарушении государственной границы УкраиныИзвестный российский шут, продюсер, сценарист и поэт Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец" из-за концерта в аннексированном Крыму.
Фото: Publicitātes foto
Соответствующая информация размещена на ресурсе.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Напомним, что российская телеведущая Тина Канделаки попала в список "Миротворец", который собирает данные о людях, поддерживающих оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
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