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Полиция задержала семерых участников акции возле Кабмина
21.03.2018 21:59
Полиция задержала семерых участников акции возле Кабмина
Участники акции перекрыли движение по улице Грушевского
Полиция Киева задержала за нарушение правопорядка в правительственном квартале семь человек.
Полиция задержала семерых участников акции возле Кабмина Фото: из свободных источников

"Сегодня, 21 марта, возле Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявке. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского", - сообщает пресс-служба полиции.

"Переговоры с активистами не дали результата, следовательно при попытке освободить проезжую часть возникла драка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.

На шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что около ста представителей националистических организаций проводили акцию у здания Администрации Президента.

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