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- Полиция задержала семерых участников акции возле Кабмина
|Полиция задержала семерых участников акции возле Кабмина
|21.03.2018 21:59
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Участники акции перекрыли движение по улице ГрушевскогоПолиция Киева задержала за нарушение правопорядка в правительственном квартале семь человек.
Фото: из свободных источников
"Сегодня, 21 марта, возле Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявке. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского", - сообщает пресс-служба полиции.
"Переговоры с активистами не дали результата, следовательно при попытке освободить проезжую часть возникла драка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", - говорится в сообщении.
На шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что около ста представителей националистических организаций проводили акцию у здания Администрации Президента.