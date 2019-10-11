Президент Украины Владимир Зеленский верит президенту США Дональду Трампу и надеется на отсутствие сделки США и РФ об Украине без ее участия. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-марафона

"Я верю в то, что мне говорил на встрече президент США Дональд Трамп, что он поддерживает Украину. И в процессе санкционных отношений, и в прекращении войны на Донбассе, и по Крыму, что его отношение 100% на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Президент Украины остерегается того, что на самом деле может быть все иначе. Зеленский подчеркнул, что возможное существование сделки между Америкой и Россией является плохим сигналом не только для Украины, но и в целом для США.

"Вчерашнее марафон-шоу Зеленского, на мой взгляд, имело лишь одну цель: отвлечь общество от того печального факта, что у Зеленского нет реальной власти. Приезд Билецкого в Золотое и срыв им отвода войск - яркое и наглядное подтверждение этому. И проблема даже не в том, что полиция на блок - посту оказалась беспомощной. Проблема в том, что Зеленский никак не отреагировал на эту беспомощность. От слова "никак"! Не собрал СНБО, не потребовал увольнения Авакова, не задействовал силы СБУ для восстановления своей власти, ни прибыл лично на блок -пост и не потребовал восстановления дисциплины и законности. Ничего! Проглотил, как и не было. У Зеленского нет реальной власти и он не в состоянии проводить свою политическую линию - это уже медицинский факт, который приходиться принять, как данность. Народ вручил Зеленскому формальную власть, но он не смог трансформировать ее в реальную власть Зеленский - это волшебник изумрудного города Гудвин, который, как известно, всячески имитировал огромную власть, но был на самом деле маленьким трусливым человечком. Зеленский также имитирует власть с помощью различных перфомансов. Но долго скрывать факт отсутствия реальной власти Зеленский не сможет. Как я писал часто, неспособность Зеленского уволить Авакова будет стоить ему досрочного ухода с должности Президента. У меня нет никаких сомнений, что Зеленский уже горько жалеет, что полез на высшую должность в стране и внутренне уже готов к уходу. Собственно, на своем пицца-марафоне он прозрачно намекнул на это. Никакой интриги с Зеленским уже нет: он не обладает необходимой волей к власти и судьба его, следовательно, предрешена. Интрига в другом: В каком психологическом состоянии будет общество, когда "проект Зеленский" с треском провалиться? Будет ли общество еще хотя на что-то способно или потоки уезжающих из Украины возрастут в геометрической прогрессии?" - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

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