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В Херсоне СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
21.03.2018 22:15
В Херсоне СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
прежний милиционер из Херсона работал в так называемой "республиканской гвардии"
В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой задержали бывшего боевика так называемой республиканской гвардии "ДНР".
В Херсоне СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" Фото: rbc.ua

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков.

Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР".

Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок человек оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 7 февраля сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации "ДНР", который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.

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